عاجل.. طلب غريب من رضا عبد العال لـ"هاني شاكر" بسبب حارس الزمالك (فيديو)

أشاد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، بعماد السيد، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء على خلفية تصديه لأكثر من كرة خطيرة أمام الداخلية في مباراة مساء أمس الأحد.

وقال رضا عبد العال خلال تصريحاته لقناة النهار عبر برنامج "نمبر وان" مع الإعلامي إبراهيم فايق: "عماد السيد كان نجم الزمالك أمام الداخلية وحابب اقول حاجة أن في ماتش من الماتشات كان الفنان هاني شاكر قاسي جدا عليه ".

وتابع: " أتمنى من أمير الغناء العربي تقديم الاعتذار لعماد السيد حيث كان من بين النجوم اليوم وتصدى لركلة جزاء كانت فارقة في لقاء ملعب بتروسبورت".

وتعرض عماد السيد لإصابة قوية في إصبعه غادر على إثرها لقاء الزمالك والداخلية، حيث نجح الفريق الأبيض في إنهاء اللقاء بنتيجة 2-1.



