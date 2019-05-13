إصابة 3 شرطيين و9 مساجين في انقلاب سيارة ترحيلات ببني سويف

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أصيب 3 من رجال الشرطة و9 مساجين، في حادث سير، وقع، الأحد، إثر انقلاب سيارة ترحيلات، بطريق "القاهرة ـ أسيوط" الزراعي، نطاق محافظة بني سويف.



تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير، إثر انقلاب سيارة ترحيلات، بطريق "القاهرة ـ أسيوط" الزراعي، نطاق المحافظة.



وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 من رجال الشرطة و9 مساجين، بارتجاج وسحجات وجروح قطعية، في أماكن متفرقة من أجسامهم، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى بني سويف النموذجي.



وتبين من تحريات البحث الجنائي، أن المساجين لم يهرب منهم أحد، وأن الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق سيارة الترحيلات، إذ كانت السيارة في طريقها للسجون العمومية، لتنفيذ الأحكام على المساجين.



وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

