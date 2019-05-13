ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأرصاد عن طقس ثامن أيام رمضان: شديد الحرارة.. والقاهرة تسجل 37 درجة

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:53 ص
الأرصاد عن طقس ثامن أيام رمضان: شديد الحرارة.. والقاهرة تسجل 37 درجة
طقس
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية ستنخفض صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

وعن درجات الحرارة بالقاهرة الصغرى 23 والعظمى 37، والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27، وشرم الشيخ  الصغرى 23 والعظمى 34.

Advertisements
المزيد عن: طقس اليوم طقس حالة الطقس توقعات الأرصاد 8 رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا