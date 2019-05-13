الأرصاد عن طقس ثامن أيام رمضان: شديد الحرارة.. والقاهرة تسجل 37 درجة
الإثنين 13/مايو/2019 - 02:53 ص
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.
وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية ستنخفض صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.
وعن درجات الحرارة بالقاهرة الصغرى 23 والعظمى 37، والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27، وشرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 34.
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