محمد صبحي: أحب أشرف عبد الباقي لكني أرفض تجاوز الألفاظ في "مسرح مصر"









وأضاف خلال لقائه فى برنامج "عايشة" على قناة القاهرة والناس": "كنت حابب جدًا المسرحيات اللي قدمها مع الوجوة الشابة فى البداية وأول من هنأته، لكن بعد الموسم الأول والثاني، بدأت أزعل لما لقيت المسأله تتغير بالخروج عن النص، والحديث بألفاظ تتجاوز الأخلاق".





وتابع قائلًا: "هذه اسكتشات وليست مسرحيات، وده مش عيب، وعمري ما قولت على أي حد أنه دمر مسرح".







أكد الفنان محمد صبحي، أنه يحب الفنان أشرف عبد الباقي، كممثل خاصة أن الأخير قدم أعمالًا جيدة.