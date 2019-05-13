مصاب بـ"طعنات".. العثور على جثة عامل أسفل كوبري الدقي

"في نهار رمضان".. شاب يقتل أمه بـ"السكين" في الشارع بالهرم



وكان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، بقيام شاب بقتل والدته بطعنات السكين، بالشارع، بمنطقة الكوم الأخضر دائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وعثر على جثة مسنة مصابة بطعنات بجسدها، وتوصلت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين شاب ووالدته، بسبب وجود خلافات بينهما، وقيامه بطعنها بسلاح أبيض سكين حال تواجدها بالشارع، وتمكنت القوة الأمنية من القبض عليه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة عامل، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وملقاه أسفل كوبري الدقي، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، بتلقى المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة أسفل كوبري الدقي، بدائرة القسم.وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث القسم، وعثر على جثة عامل في أواخر العقد الثالث من عمره، ومصاب بعدة طعنات بجسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، واخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها.أقدم شاب على قتل والدته بطعنات السكين، إثر نشوب مشاجرة بينهما صباح اليوم الأحد، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.