ننشر موعد الإمساك وصلاة الفجر اليوم الاثنين 8 رمضان في محافظة أسيوط
الإثنين 13/مايو/2019 - 02:12 ص
أبورية حسين
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، خدمة لقرائها ومتابعيها بنشر موعد الإمساك وصلاة الفجر اليوم الإثنين، 8 رمضان 2019 في محافظة أسيوط مع مراعاة فروق التوقيت.
حددت إمساكية شهر رمضان هذا العام موعد السحور في تمام الساعة 1:05 صباحا والإمساك في تمام الساعة 3:05 صباحا.
وصلاة الفجر فى تمام الساعة 3:34 وتبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن من الشهر الكريم 15 ساعة و35 دقيقة.
وتتمني أسرة بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها في كافة الوطن العربي صوما مقبولًا وإفطارًا شهيا.
حددت إمساكية شهر رمضان هذا العام موعد السحور في تمام الساعة 1:05 صباحا والإمساك في تمام الساعة 3:05 صباحا.
وصلاة الفجر فى تمام الساعة 3:34 وتبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن من الشهر الكريم 15 ساعة و35 دقيقة.
وتتمني أسرة بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها في كافة الوطن العربي صوما مقبولًا وإفطارًا شهيا.
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