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محمد صبحي: زوجتي ليها فضل عليا.. والفنان اللي يلقب نفسه غير سوي

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:37 ص
محمد صبحي: زوجتي ليها فضل عليا.. والفنان اللي يلقب نفسه غير سوي
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مريم الشريف
 
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أشاد الفنان محمد صبحى، بدور زوجته فى حياته، لافتًا إلى أنه إذا كان له قدر معين فزوجته السبب في 90% منه.

وأضاف "صبحى" خلال لقائه فى برنامج "عايشة" على قناة "القاهرة والناس"، قائلًا: "الجمهور اللى حقه يدي الألقاب ولما الفنان يلقب نفسه يبقى مش سوي"

وأشار صبحى، إلى أنه قدم أعظم أعماله المسرحية مع لينين الرملي، نافيًا وجود أى خلافات بينهما، أما الانفصال الذى حدث كان في الإنتاج فقط.

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