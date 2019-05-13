نجم روما روما يستفز رونالدو.. ورد عنيف من كريستيانو

شهدت مباراة يوفنتوس وروما في مسابقة الدوري الإيطالي، الأحد، مشادة كلامية بين البرتغالي كريستيانو رونالدو مع أﻟﻴﺴﺎﻧﺪﺭﻭ ﻓﻠﻮﺭﻳﻨﺰﻱ لاعب الذئاب.

وكان رونالدو قد دخل في جدال مع فلورينزي وقال له: "أنت صغير جداً لتتحدث معي".

وعلق ﻓﻠﻮﺭﻳﻨﺰﻱ على جداله مع كريستيانو رونالدو، قائلاً: "أنا أرتكبت العديد من الحماقات في الملعب وهذه ليست المرة الأولى، لقد قمت بستفزازه ببعض الكلمات، ولكن اعتذرت له وهو أيضا قبل الاعتذار".

وتابع حديثه: "الأن يجب أن ننهي المبارتين الأخيرتين كما فعلنا الليلة بعيداً عن الظرف الذي نحن فيه".

وفاز نادي روما على يوفنتوس بهدفين نظيفين سجلهما؛ فلورينزي وإيدين دجيكو بالدقيقتين "79 و92".