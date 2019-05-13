بعد إعلان سمية الخشاب تفجيرها مفاجآت في "شيخ الحارة".. أحمد سعد ينشر دعاءً جديدا

نشر المطرب أحمد سعد، دعاءً جديدًا عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، وذلك بالتزامن مع إعلان الفنانة سمية الخشاب ظهورها في برنامج شيخ الحارة والرد عليه بالمستندات التي تدحض وتكذب تصريحاته ضدها.





وتقول كلمات الدعاء: "يارب ياللي خلقتني وفهمتني وعلمتني في الدنيا دي مافيش مستحيل

والصبر أخره اكيد جميل والحب لو محتاج دليل من غير دليل بتحبني".

كانت الفنانة سمية الخشاب، كشفت أنها انتهت من تصوير حلقتها في برنامج "شيخ الحارة" وأنها الآن في مرحلة المونتاج ومدتها 4 ساعات تعرض على يومين.

وأشارت إلى أنها سترد على كل اتهامات سعد بالمستندات وبالشهود وستفجر مفاجآت خلال الحلقة ستهز الرأي العام.