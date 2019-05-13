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قيادي إخواني يعترف بتكوين جمعية للتمويه على نشاطه السياسي والاستخباراتي (فيديو)

الإثنين 13/مايو/2019 - 05:05 ص
قيادي إخواني يعترف بتكوين جمعية للتمويه على نشاطه السياسي والاستخباراتي (فيديو)
برنامج الديهي
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نعيم يوسف
 
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عرض الإعلامي نشأت الديهي، في برنامجه "أهل الشر"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، مقطع فيديو للقيادي الإخواني إبراهيم صلاح، يعترف فيه بأنه أنشأ جمعية للتمويه على النشاط السياسي والاستخباراتي الذي يقوم به.

واعترف "صلاح"، في الفيديو بأنه أنشأ جمعية اسمها "الصداقة العربية السويسرية"، والهدف المعلن لها مساعدة القضية الفلسطينية ولكنها كانت غطاء للنشاط السياسي.

ولفت إلى أن نشاطها كان كبيرًا ويلتقي بالسفراء، ويدعوا القيادات الأمنية في سويسرا، والتقى أيضا رئيس الاستخبارات الأمريكية.
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