عاجل.. بديل عمر صلاح أمام نهضة بركان في حراسة مرمى الزمالك

بات في حكم المؤكد غياب عماد السيد، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

وعلم "الفجر الرياضي" أن عماد السيد تعرض لكسر في إصبع يده، ومن المقرر أن يقوم بإجراء عملية جراحية، حيث تأكد غيابه في نهائي الكونفدرالية.

وسيكون الزمالك أمام ورطة حقيقية أمام نهضة بركان بعد غياب الحارس الأول محمود جنش للإيقاف، وإصابة عماد السيد، ولن يكون هناك سوى حارس وحيد، وهو عمر صلاح ولن يكون له بديل.

ومن المتوقع أن يكون عمر السعيد هو البديل المناسب لعمر صلاح في حال تعرض الأخير للإصابة أو الطرد، وذلك بناء على لقاء الفريق أمام النجم الساحلي في إياب نصف النهائي، فبعد طرد جنش واستيفاء التبديلات الثلاثة كان السعيد هو حارس الفريق حتى نهاية اللقاء.