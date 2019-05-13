تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: درجة الحرارة على القاهرة 37
الإثنين 13/مايو/2019 - 12:54 ص
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا حول حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.
وأضاف البيان، أن الرؤية الأفقية في الشبورة المائية ستنخفض صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.
وعن درجات الحرارة بالقاهرة الصغرى 23 والعظمى 37، والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27، وشرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 34.
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