الزمالك يستعد لنهضة بركان بدون راحة
الإثنين 13/مايو/2019 - 12:54 ص
رامي بشاي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خوض التدريبات الجماعية في العاشرة مساء اليوم الإثنين بدون راحة .
وكان الزمالك قد حقق الفوز على الداخلية
مساء أمس الأحد بهدفين لهدف ليواصل زحفه نحو قمة الدوري الممتاز .
ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي
في ذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية والمقرر لها بالمغرب 19 مايو الجاري .
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