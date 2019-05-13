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الزمالك يستعد لنهضة بركان بدون راحة

الإثنين 13/مايو/2019 - 12:54 ص
الزمالك يستعد لنهضة بركان بدون راحة
الزمالك
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رامي بشاي
 
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خوض التدريبات الجماعية في العاشرة مساء اليوم الإثنين بدون راحة .

 

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الداخلية مساء أمس الأحد بهدفين لهدف ليواصل زحفه نحو قمة الدوري الممتاز .

 

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية والمقرر لها بالمغرب 19 مايو الجاري .

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