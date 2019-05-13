الزمالك يستعد لنهضة بركان بدون راحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خوض التدريبات الجماعية في العاشرة مساء اليوم الإثنين بدون راحة .

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الداخلية مساء أمس الأحد بهدفين لهدف ليواصل زحفه نحو قمة الدوري الممتاز .

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية والمقرر لها بالمغرب 19 مايو الجاري .