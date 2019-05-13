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الديهي يكشف تفاصيل لقاء الإخواني إبراهيم صلاح بـ"الخميني"

الإثنين 13/مايو/2019 - 04:45 ص
الديهي يكشف تفاصيل لقاء الإخواني إبراهيم صلاح بـالخميني
نشأت الديهي
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أمنية فوزي
 
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عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو سابق للقيادي الإخواني إبراهيم صلاح يكشف فيه عن علاقة الرئيس المعزول محمد مرسي بأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن الإخواني إبراهيم صلاح كان قد عقد احتفالية كبيرة بسويسرا للاحتفال بتأسيسه للجالية الإسلامية العربية بها.

وأوضح أن الرئيس المعزول محمد مرسي التقي خلال الاحتفالية بمسؤولي الاستخبارات السويسرية والأمريكية"، قائلا: " كنا بنتعامل مع محمد مرسي العياط على أنه عبيط، لكنه التقى بمسؤولي الاستخبارات الأمريكية منذ عام 2001، وهذا الأمر يثبت علاقة الإخوان بالوطيدة بأجهزة الاستخبارات".

وتابع قائلا:" إبراهيم صلاح أكد في لقاء تلفزيوني، أنه قام بإنشاء هذا المركز الإسلامي ليس من أجل الاهتمام بصلاة العيد أو التراويح، ولكن لتبادل المعلومات الاستخباراتية".

وأكد أن القيادي الإخواني إبراهيم صلاح كان قد التقي بالسيد مصطفي الخميني قائد الثورة الإيرانية عام 1979، مضيفًا أن القيادي الإخواني إبراهيم صلاح كانت قد ربطته علاقة صداقة وطيدة بينه وبين الإيرانيين، لافتًا إلى أن إبراهيم صلاح كان قد أكد في لقاء تلفزيوني أن الخميني قائد الثورة الإيرانية كان قد سأله عن موقف الأزهر الشريف من الثورة الإيرانية ومن المذهب الشيعي.

وأشار إلى أن إبراهيم صلاح أخبر "الخميني"، أن الأزهر الشريف يقوم بتدريس المذهب الشيعي، كما أن علماء الأزهر الشريف لا يفرقون بين المذهب السني والشيعي، معلقًا:"مستغرب من عدم رد الأزهر الشريف حتي الأن علي الاستخدام السي من جماعة الإخوان لاسم الأزهر الشريف، والواقعة ديه بتؤكد أن الإخوان كانوا متوافقين مع الشيعة والإيرانيين منذ السبعينيات".
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