بشير التابعي: "قعدت 5 سنين بلعب للزمالك وماضي على بياض"
الإثنين 13/مايو/2019 - 01:44 ص
داليا الحسين
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قال بشير التابعي، نجم النادي الزمالك السابق، إن الانضمام للنادي الزمالك كان حلمًا، مضيفًا: "وقتها مضيت على بياض، وكنت بنام بتيشيرت الزمالك".
وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "قعدت 5 سنين وماضي على بياض، وساعتها جمال حمزة وعدة لاعبين عرفوني يعني إيه عقد، وأنا كان اللي هممني اللعب في الزمالك".
وتابع: "لعبت 10 سنين في الزمالك، وكانت البداية في غزل دمياط، ولم تكن لدي فرصة في بلدي المنصورة، وبعد انتهاء رحلتي مع الزمالك لعبت بره مصر 3 سنين بتركيا".
وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "قعدت 5 سنين وماضي على بياض، وساعتها جمال حمزة وعدة لاعبين عرفوني يعني إيه عقد، وأنا كان اللي هممني اللعب في الزمالك".
وتابع: "لعبت 10 سنين في الزمالك، وكانت البداية في غزل دمياط، ولم تكن لدي فرصة في بلدي المنصورة، وبعد انتهاء رحلتي مع الزمالك لعبت بره مصر 3 سنين بتركيا".
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