بشير التابعي: "قعدت 5 سنين بلعب للزمالك وماضي على بياض"



وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "قعدت 5 سنين وماضي على بياض، وساعتها جمال حمزة وعدة لاعبين عرفوني يعني إيه عقد، وأنا كان اللي هممني اللعب في الزمالك".



وتابع: "لعبت 10 سنين في الزمالك، وكانت البداية في غزل دمياط، ولم تكن لدي فرصة في بلدي المنصورة، وبعد انتهاء رحلتي مع الزمالك لعبت بره مصر 3 سنين بتركيا".

قال بشير التابعي، نجم النادي الزمالك السابق، إن الانضمام للنادي الزمالك كان حلمًا، مضيفًا: "وقتها مضيت على بياض، وكنت بنام بتيشيرت الزمالك".