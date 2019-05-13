شاهد.. كيف سخر أحمد فهمي من ياسر جلال في "الواد سيد الشحات"؟
الإثنين 13/مايو/2019 - 12:56 ص
شيماء عطية
Advertisements
Advertisements
سخر صناع مسلسل "الواد سيد الشحات" ضمن أحداث الحلقة السابعة من المسلسل، من أغنية "ابن أبويا" التي قُدمت العام الماضي في مسلسل "رحيم" للفنان ياسر جلال.
والأغنية قدمها المطرب مدحت صالح، ومثل مشهد الحمام الشهير كل من ياسر جلال وحسن حسني، فيما كان المشهد الساخر من بطولة أحمد فهمي ومحمد عبد الرحمن وسامي مغاوري.
المسلسل تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي وبطولة كل من أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن ومحمد أسامة (أوس أوس)
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- أحمد فهمي مع هيفاء وهبي في كواليس "الواد سيد الشحات"
- مسلسلان رمضان 2019.. أحمد فهمي متورط في سرقة ٦ مليون دولار بـ"الواد سيد الشحات"
- أحمد فهمي يسخر من نبيلة عبيد وبيومي فؤاد في "الواد سيد الشحات"
- تعرف على مواعيد عرض "الواد سيد الشحات" على DMC
- هكذا سخر أحمد فهمي من بهاء سلطان وصافينار في "الواد سيد الشحات"
- محمد عبدالرحمن يسخر من هاني البحيري ورامز جلال في "الواد سيد الشحات"
- بعد عرض الحلقة الخامسة.."الواد سيد الشحات" ترند عبر "تويتر" (صورة)
- شاهد..الحنة على الطريقة الفرعونية في "الواد سيد الشحات"
- فرح على الطريقة الفرعونية في الحلقة السادسة من "الواد سيد الشحات" (فيديو)
- الحلقة السادسة مسلسل الواد سيد الشحات.. كوميديا وزفاف فرعوني وأغنية لمحمود الليثي