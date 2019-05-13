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شاهد.. كيف سخر أحمد فهمي من ياسر جلال في "الواد سيد الشحات"؟

الإثنين 13/مايو/2019 - 12:56 ص
شاهد.. كيف سخر أحمد فهمي من ياسر جلال في الواد سيد الشحات؟
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شيماء عطية
 
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سخر صناع مسلسل "الواد سيد الشحات" ضمن أحداث الحلقة السابعة من المسلسل، من أغنية "ابن أبويا" التي قُدمت العام الماضي في مسلسل "رحيم" للفنان ياسر جلال.


والأغنية قدمها المطرب مدحت صالح، ومثل مشهد الحمام الشهير كل من ياسر جلال وحسن حسني، فيما كان المشهد الساخر من بطولة أحمد فهمي ومحمد عبد الرحمن وسامي مغاوري.


المسلسل تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي وبطولة كل من أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن ومحمد أسامة (أوس أوس)



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