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خالد بيبو: "عبدالمنصف كان مرزق في مباراة 6 – 1"

الإثنين 13/مايو/2019 - 04:17 ص
خالد بيبو: عبدالمنصف كان مرزق في مباراة 6 – 1
خالد بيبو
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داليا الحسين
 
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قال خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق، إن محمد عبد المنصف، حارس الزمالك الأسبق، كان مرزقًا في مباراة الأهلي والزمالك 6 – 1.

وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "الأحداث بعد الماتش كان رهيبة، وإحنا مسمعناش مدحت شلبي وتعليقه أثناء دخولي على بيبو"، مضيفًا: "التصوير أيامنا كان بكاميرا واحدة مش زي دلوقتي، وكمان بعد المباراة دخلنا في مباراة الإسماعيلي وأطردت".

وتابع: "مدحت شلبي وتعليقه كان عاديًا، ولكنه التصق ببشير، وأتلحن وبقى أغاني وأفلام".
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