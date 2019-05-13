خالد بيبو: "عبدالمنصف كان مرزق في مباراة 6 – 1"
الإثنين 13/مايو/2019 - 04:17 ص
داليا الحسين
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قال خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق، إن محمد عبد المنصف، حارس الزمالك الأسبق، كان مرزقًا في مباراة الأهلي والزمالك 6 – 1.
وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "الأحداث بعد الماتش كان رهيبة، وإحنا مسمعناش مدحت شلبي وتعليقه أثناء دخولي على بيبو"، مضيفًا: "التصوير أيامنا كان بكاميرا واحدة مش زي دلوقتي، وكمان بعد المباراة دخلنا في مباراة الإسماعيلي وأطردت".
وتابع: "مدحت شلبي وتعليقه كان عاديًا، ولكنه التصق ببشير، وأتلحن وبقى أغاني وأفلام".
وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "الأحداث بعد الماتش كان رهيبة، وإحنا مسمعناش مدحت شلبي وتعليقه أثناء دخولي على بيبو"، مضيفًا: "التصوير أيامنا كان بكاميرا واحدة مش زي دلوقتي، وكمان بعد المباراة دخلنا في مباراة الإسماعيلي وأطردت".
وتابع: "مدحت شلبي وتعليقه كان عاديًا، ولكنه التصق ببشير، وأتلحن وبقى أغاني وأفلام".
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