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خالد بيبو يروي ذكرياته عن مباراة 6 - 1: "استفدنا من عجرفة مدرب الزمالك"

الإثنين 13/مايو/2019 - 01:05 ص
خالد بيبو يروي ذكرياته عن مباراة 6 - 1: استفدنا من عجرفة مدرب الزمالك
خالد بيبو
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داليا الحسين
 
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قال خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق، إن الزمالك كان أفضل من الأهلي في السنة التي فاز فيها المارد الأحمر 6 – 1، وكان الزمالك لديه فرقة محترمة جدًا.

وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "قبل الماتش قولت نفسي أجيب جون، وأي لاعب يبقى نفسه يجيب هدف في مباراة الأهلي والزمالك، لأنها مباراة لها قيمة عند الجماهير".

وتابع: "إحنا استفدنا من عجرفة مدرب الزمالك، واستغلنا الاستهتار لدى بعض اللاعبين وضغطنا عليهم طول المباراة حتى أحرزت 4 أهداف"، مضيفًا: "الزمالك كان سيرجع في الشوط الثاني ولكن الأهلي أدخل هدفًا والمباراة فتحت بعدها".
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