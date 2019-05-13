خالد بيبو يروي ذكرياته عن مباراة 6 - 1: "استفدنا من عجرفة مدرب الزمالك"



وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "قبل الماتش قولت نفسي أجيب جون، وأي لاعب يبقى نفسه يجيب هدف في مباراة الأهلي والزمالك، لأنها مباراة لها قيمة عند الجماهير".



وتابع: "إحنا استفدنا من عجرفة مدرب الزمالك، واستغلنا الاستهتار لدى بعض اللاعبين وضغطنا عليهم طول المباراة حتى أحرزت 4 أهداف"، مضيفًا: "الزمالك كان سيرجع في الشوط الثاني ولكن الأهلي أدخل هدفًا والمباراة فتحت بعدها".

قال خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق، إن الزمالك كان أفضل من الأهلي في السنة التي فاز فيها المارد الأحمر 6 – 1، وكان الزمالك لديه فرقة محترمة جدًا.