إبراهيم عيسى: 35% من الأسر المصرية تُعيلها امرأة

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علق الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، على جملة "ست بـ100 راجل"، قائلًا: "تعبير خاطئ من كل النواحي"، متابعًا: "لا يمكن أن يكون الرجل وحدة قياس الجدعنة والبطولة والشهامة".



وأضاف "عيسى"، خلال برنامجه "صحصح وصحح"، أن هذه الجملة تهين معنى المرأة والأنوثة، لافتًا إلى أن هذه الجملة تعني أن الرجل هو الأهم، متابعًا: "ثقافتنا الشعبية ثقافة ذكورية، وتجعل الطفل يتربى على أنه أهم من الأنثى، أكثر من 35% من أسر مصر تعيلها امرأة".



وشدد على أنه تعبير ذكوري خاطئ تمامًا، لافتًا إلى أن هذا التعبير مثل جملة "الرجالة مش بتعيط"، مؤكدًا أن دموع الرجال ليست إهانة، وأن الدموع من الإنسانية، معلقًا: "ليه الرجل مش بيعيط إذا كان النبي عيط".



