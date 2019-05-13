مشرفة مدرسة بالنزهة تكسر أصابع طالب.. وأسرته: سنطالب بتعويض

استغاثت ولية أمر الطالب أدهم أشرف، بالصف الأول الابتدائي بإحدى مدارس اللغات بالنزهة، بوزارة التربية والتعليم بعدما قامت مشرفة في المدرسة بكسر أصابع الطالب بعد ضربه ضرب مبرح.





وقالت ولية أمر الطالب، في تصريحات خاصة لموقع الفجر، إن أثناء امتحان اللغة الإنجليزية قام نجلها بتحريك المقعد ولكن برجليه، وهو ما أثار غضب المشرفة فقامت بضربه ضرب مبرح أدى إلى كسر أصابعة.





تابعت قائلة: "ومهما كان إبني عمل حاجة مينفعش تكون دي طريقة العقاب".





وأضافت ولية الأمر، أنها قامت بتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة النزهة، بالإضافة إلى أنها ستحصل علي التقرير الطبي صباح الاثنين، مؤكدة أنها ستطالب المدرسة بتعويض عما حدث لنجلها.