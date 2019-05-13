عاجل.. الزمالك يفقد نجميه في مباراة الدوري القادمة
الإثنين 13/مايو/2019 - 12:31 ص
أحمد الهواري
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تأكد غياب ثنائي الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب الحصول على الإنذار الثالث في مباراة الداخلية مساء الأحد.
وحصل كل من لاعب الوسط طارق حامد، والمهاجم عمر السعيد على البطاقة
الصفراء الثالثة في لقاء الداخلية مساء أمس الأحد، ليتأكد غيابهما عن موقعة الجولة
المقبلة في بطولة الدوري والتي لم تتحدد حتى الآن.
وكان الزمالك حقق الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المواجهة
التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من بطولة الدوري المصري.
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