ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. أزمة مدوية تضرب الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

الإثنين 13/مايو/2019 - 12:22 ص
عاجل.. أزمة مدوية تضرب الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان
عماد السيد
Advertisements
طباعة
أحمد الهواري
 
Advertisements

تعرض عماد السيد حارس مرمى نادي الزمالك للإصابة وذلك جاء خلال مباراة فريقه ضد الداخلية والتي أقيمت مساء الأحد في منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وشهدت المباراة تألق كبير من "السيد" حيثُ تصدى لركلة جزاء للداخلية، ولكنه خرج في الدقيقة "85" متأثراً بإصابته ودخل مكانه عمر صلاح.

 

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن هناك اشتباه في شرخ بـ"صباع" حارس الأبيض ومن المنتظر أن يخضع لعمل أشعة.

 

وفاز نادي الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف مساء الأحد، ليرفع الأبيض رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري المصري.

 

وينتظر الزمالك مواجهة قوية أمام نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية يوم 19 مايو الجاري على أن يتجدد اللقاء في 26 من الشهر ذاته في لقاء الإياب.

Advertisements
المزيد عن: نهضة بركان عماد السيد رياضة الزمالك الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا