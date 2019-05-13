ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تفاصيل "رشوة" مذيع الجزيرة من قادة الإخوان

الإثنين 13/مايو/2019 - 01:32 ص
تفاصيل رشوة مذيع الجزيرة من قادة الإخوان
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن أعضاء تنظيم الإخوان تعرضوا للنصب من قبل القيادي الإخواني يوسف ندا صاحب بنك "التقوي".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن الإخواني يوسف ندا "ضارب" بأموال الإخوان في البورصة فخسر كافة أموالهم.

وأوضح "الديهي"، أن يوسف ندا أراد حينها أن يغسل سمعته أمام تنظيم الإخوان، فلجأ لمذيع فضائية "الجزيرة " أحمد منصور، مشيرًا إلي أن مذيع فضائية الجزيرة أحمد منصور عقد لقاء تلفزيوني مع يوسف ندا يؤكد فيه أنه خسر أمواله نتيجة تعرضه لمؤامرة من المخابرات الأمريكية.

وتابع:" القيادي الإخواني إبراهيم صلاح أعطي لمذيع فضائية الجزيرة 3 شقق بمصر الجديدة بشارع السعادة نظير هذا اللقاء التلفزيوني، كما كان يقضي أجازته السنوية بفيلا يوسف ندا بسويسرا".
Advertisements
المزيد عن: توك شو الجزيرة الإخوان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا