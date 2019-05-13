تفاصيل "رشوة" مذيع الجزيرة من قادة الإخوان

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن أعضاء تنظيم الإخوان تعرضوا للنصب من قبل القيادي الإخواني يوسف ندا صاحب بنك "التقوي".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن الإخواني يوسف ندا "ضارب" بأموال الإخوان في البورصة فخسر كافة أموالهم.



وأوضح "الديهي"، أن يوسف ندا أراد حينها أن يغسل سمعته أمام تنظيم الإخوان، فلجأ لمذيع فضائية "الجزيرة " أحمد منصور، مشيرًا إلي أن مذيع فضائية الجزيرة أحمد منصور عقد لقاء تلفزيوني مع يوسف ندا يؤكد فيه أنه خسر أمواله نتيجة تعرضه لمؤامرة من المخابرات الأمريكية.



وتابع:" القيادي الإخواني إبراهيم صلاح أعطي لمذيع فضائية الجزيرة 3 شقق بمصر الجديدة بشارع السعادة نظير هذا اللقاء التلفزيوني، كما كان يقضي أجازته السنوية بفيلا يوسف ندا بسويسرا".