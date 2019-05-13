تعليق أحمد موسى على فصل أشهر مذيعي BBC بسبب الأمير هاري



وطردت BBc المذيع ومقدم البرامج، داني بيكر، بعد أن نشر "نكتة ساذجة" في تويتر حول المولود الجديد الذي رزق به دوق ساسيكس الأمير وزوجته ميغان ماركل.



وكانت التغريدة، التي انتشرت في وسائط التواصل الاجتماعي، والتي أزيلت لاحقا، قد أظهرت صورة لزوجين يُمسك أحدهما بالآخر مع قرد يرتدي ملابس. وكُتب تحت الصورة عبارة: "الطفل الملكي يغادر المستشفى".



واتهم المذيع داني بيكر، الذي كان يعمل في إذاعة bbc الخامسة، بالتهكم من أصول دوقة ساسيكس.



عقب الإعلامي أحمد موسى، على طرد إدارة قناة "bbc"، أشهر مذيع بها؛ بعد كتابة إحدى التدوينات على "تويتر"، تعليقا صورة المولود الجديد للأمير "هاري"، قائلًا: "المفروض أنه فيه حرية رأي ولكن ما حدث أكد أنها قناة غير مهنية".وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قناة "bbc" أن هذه الشبكة تهاجم مصر باستمرار وتدعم الإرهاب، ولا تتم محاسبة أحد، ولكن بمجرد نشر صورة العائلة المالكة يتم رفد من ينشرها"، مرددًا "هذه مهنية bbc".