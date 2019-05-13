نشأت الديهي يكشف عن وزير خارجية تنظيم الإخوان

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن القيادي الإخواني إبراهيم صلاح يعد أحد الذراع الخارجية لتنظيم الإخوان.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن إبراهيم صلاح استطاع أن يمسك جميع الخيوط الدولية لجماعة الإخوان، حيث كان بمثابة وزير خارجية للتنظيم، موضحًا أن الإخواني إبراهيم صلاح يعد حلقة الوصل والتواصل مع جميع أجهزة الاستخبارات الدولية.



وأشار إلى أن إبراهيم صلاح انضم لجماعة الإخوان وهو يبلغ من العمر 16 عام، حيث كان من أحد الراعيين الأوائل الذين تشربوا بأفكار مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، متابعًا: "إبراهيم صلاح كان من ضمن الجماعة التي حاصرت منزل حسن الهضيبي المرشد الثاني للإخوان المسلمين، ويقال أنه كان من ضمن الجماعة التي حاولت اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالمنشية".