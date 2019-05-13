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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك المثير على الداخلية

الإثنين 13/مايو/2019 - 12:09 ص
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك المثير على الداخلية
الزمالك والداخلية
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أحمد شديد
 
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حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثون للدوري العام.

 

تقدم الزمالك عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 19 من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يدرك إبراهيم أبو اليزيد التعادل للداخلية في الدقيقة 61 من زمن اللقاء، قبل أن يحرز يوسف إبراهيم أوباما الهدف الثاني للأبيض في لقاء اليوم.

 

شهدت المباراة تصدي عماد السيد حارس الزمالك لركلة جزاء من إبراهيم أبو اليزيد في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، بجانب طرد بهاء مجدي في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

 

بهذه النتبجة يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 66 في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، بينما يتوقف رصيد الداخلية عند النقطة 27 في المركز الأخير ويهبط رسميا لدوري الدرجة الثانية.

 

ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري العام بعد فوز الزمالك على الداخلية:-

 

- الأهلي 70 نقطة

-الزمالك 66 نقطة

-بيرامبيدز 65 نقطة

-المصري 48 نقطة

-المقاولون العرب 47 نقطة

-مصر المقاصة 45 نقطة

-الإسماعيلي 38 نقطة

-الجونة 37 نقطة

-إنبي 36 نقطة

-الإنتاج الحربي 36 نقطة

-الاتحاد السكندري 36 نقطة

-طلائع الجيش 36 نقطة

-وادي دجلة 35 نقطة

-حرس الحدود 35 نقطة

-سموحة 35 نقطة

-بتروجت 34 نقطة

-الداخلية 27 نقطة

-النجوم 25 نقطة

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