عمرو سعد ومايك تايسون يتصدران الأفيش الرسمي لـ"حملة فرعون"

نشر المنتج محمد السبكي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، الأفيش الرسمي لفيلم حملة فرعون، المنتظر عرضه في السينمات بموسم عيد الفطر المقبل.





وظهر في مقدمة الأفيش الفنان عمرو سعد ونجم الملاكمة العالمي مايك تايسون، ومن المقرر طرح البرومو الخاص بالفيلم خلال أيام.



