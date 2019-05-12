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عمرو سعد ومايك تايسون يتصدران الأفيش الرسمي لـ"حملة فرعون"

الأحد 12/مايو/2019 - 11:51 م
عمرو سعد ومايك تايسون يتصدران الأفيش الرسمي لـحملة فرعون
حملة فرعون
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الفجر الفني
 
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نشر المنتج محمد السبكي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، الأفيش الرسمي لفيلم حملة فرعون، المنتظر عرضه في السينمات بموسم عيد الفطر المقبل.

وظهر في مقدمة الأفيش الفنان عمرو سعد ونجم الملاكمة العالمي مايك تايسون، ومن المقرر طرح البرومو الخاص بالفيلم خلال أيام.

يذكر أن فيلم حملة فرعون يشارك فيه عدد كبير من النجوم على رأسهم روبي، محمود عبدالمغني، حمدي الميرغني، محمد لطفي، رامز أمير، والعمل سيناريو وحوار كريم حسن بشير، وإخراج روؤف عبد العزيز، إنتاج محمد السبكي.
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