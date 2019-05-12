نبيل شعيل عن محمد رمضان: محترم ومسلسله "زلزال" ينقل الواقع

أعرب المطرب الكويتي نبيل شعيل عن إعجابه بالمسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" وحرصه على متابعة حلقاته.





وكشف "شعيل" في لقاء تلفزيوني ببرنامج "trending" المذاع عبر فضائية mbc4، عن إعجابه بالفنان الشاب محمد رمضان الذي وصفه بإنه شخص محترم ويعطي كل إنسان حقه.



