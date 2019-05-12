ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نبيل شعيل عن محمد رمضان: محترم ومسلسله "زلزال" ينقل الواقع

الأحد 12/مايو/2019 - 11:53 م
نبيل شعيل عن محمد رمضان: محترم ومسلسله زلزال ينقل الواقع
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements

أعرب المطرب الكويتي نبيل شعيل عن إعجابه بالمسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" وحرصه على متابعة حلقاته.


وكشف "شعيل" في لقاء تلفزيوني ببرنامج "trending" المذاع عبر فضائية mbc4، عن إعجابه بالفنان الشاب محمد رمضان الذي وصفه بإنه شخص محترم ويعطي كل إنسان حقه.


وأشاد "شعيل" بمسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان، والذي يغني تتر بدايته بعنوان "بتقوى الدنيا"، مؤكدًا أن العمل ينقل الواقع وانتقاده دليل على نجاحه.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
0
x
22:00
1
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
2
x
20:30
0
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
تشيلسي
ليفربول
2
x
16:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
2
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
2
x
16:00
2
إيفرتون
بيرنلي
1
x
16:00
2
آرسنال
برايتون
1
x
16:00
4
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
2
x
18:30
0
خيتافي
ريال سوسييداد
3
x
18:30
1
ريال مدريد
فالنسيا
2
x
18:30
1
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
1
x
18:30
1
إشبيلية