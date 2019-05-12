نبيل شعيل عن محمد رمضان: محترم ومسلسله "زلزال" ينقل الواقع
الأحد 12/مايو/2019 - 11:53 م
شيماء عطية
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أعرب المطرب الكويتي نبيل شعيل عن إعجابه بالمسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" وحرصه على متابعة حلقاته.
وكشف "شعيل" في لقاء تلفزيوني ببرنامج "trending" المذاع عبر فضائية mbc4، عن إعجابه بالفنان الشاب محمد رمضان الذي وصفه بإنه شخص محترم ويعطي كل إنسان حقه.
وأشاد "شعيل" بمسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان، والذي يغني تتر بدايته بعنوان "بتقوى الدنيا"، مؤكدًا أن العمل ينقل الواقع وانتقاده دليل على نجاحه.
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