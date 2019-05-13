نشرة أخبار منتصف الليل.. الرئاسة: زيارة ملك البحرين لمصر لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.



"استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.





وصرح السفير بسام راضي، أن زيارة ضيف مصر الكريم عاهل مملكة البحرين، تأتى في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة، وكذلك لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن استعراض أخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظي باهتمام البلدين”.





أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الأحد، واستهدف كنيسة كاثوليكية في مدينة دابلو وسط شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين.





أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استحداث بنك ناصر الاجتماعي، مجموعة من المبادرات، لتمكين الأسر اقتصاديا، منها مشروع «مستورة» الممول من صندوق تحيا مصر، لتحقق تمكينًا اقتصاديًا للمرأة المعيلة وتحويلها إلى ‬منتجة قادرة علي كسب القوت، بدلًا من انتظار تلقي الدعم، مضيفة أنه تم تنفيذ 17 ألف و455 مشروعًا في كافة المحافظات بقيمة 289 مليونًا و217 ألف جنيه .





أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ١٢ مايو الجاري، عن إدانتها بأشد العبارات لتعرض أربع سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ كما تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة كافة حدوده البرية والبحرية.







