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مملكة الغجر يعود للتصوير وينتهي بعد 3 أيام

الأحد 12/مايو/2019 - 11:49 م
مملكة الغجر يعود للتصوير وينتهي بعد 3 أيام
مملكة الغجر
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شيماء عطية
 
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عاد فريق عمل مسلسل "مملكة الغجر" لتصوير العمل، حيث كانوا قد حصلوا علي اجازة الاسبوع الاول من شهر رمضان، وذلك في احد المستشفيات بمدينة السادس من اكتوبر.


ومن المقرر، أن ينتهي المخرج عبد العزيز حشاد من تصوير احداث المسلسل كاملة، خلال الايام المقبلة، حيث يتبقى 3 ايام فقط يتم تصويرها في أماكن مختلفة لعدد من المشاهد الخارجية، ويواصل بعدها عملية المونتاج للحلقات المتبقية من المسلسل.


يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.
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