وزيرة التضامن تطلق المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" (صور)

أطلقت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مساء اليوم الأحد، المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوي من المخدرات"، بمشاركة النجم العالمي محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي.





وتم استعراض أهداف الحملة ونتائجها المتحققة على مدار المراحل السابقة، وعرض سلسلة التنويهات الإعلامية الجديدة التي تتضمنها الحملة.





وحضر اللقاء عدد كبير من لاعبي الكورة والشخصيات العامة وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى وكبار الإعلاميين والكتاب.





وينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات، تحت عنوان "مصلحتك"، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة و توضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه كما يقوم أيضًا بتنظيم العديد من اللقاءات لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات.





وتنفذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، من خلال عدة محاور منها الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل، كما تم الاستعانة بالعديد من الفنانين خلال الفترة الماضية للمشاركة في حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان، وأن جميع من شاركوا في الحملات متطوعين بدون مقابل أي أجر باعتبار قضية مكافحة تعاطى المخدرات قضية قومية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.





وحققت حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح، نجاحًا كبيرًا في زيادة عدد المكالمات الورادة إلى الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، خاصة بعد حصوله على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، حيث ارتفعت المكالمات إلى ما يقرب من 550 مكالمة يوميا لتلقى خدمات العلاج والمشورة بالمجان وفي سرية تامة.