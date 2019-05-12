كندة علوش تدعو جمهورها لمتابعة هذا المسلسل

غردت الفنانة السورية كندة علوش، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، شجعت من خلاله متابعيها لمشاهدة مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني.

وغردت قائلة: "رمضان كريم، حابة اعرف شو عم تشوفوا مسلسلات في رمضان ، سواء في مصر او خارج مصر"، ثم أكدت إعجابها بمسلسل زي الشمس: أنا شخصيا عم تابع مسلسل زي الشمس بس ، وبنصح الكل انه يتابعه ، لأنه عمل ممتاز".









مسلسل زي الشمس من بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وجمال سليمان وسوسن بدر و احمد داوود ونخبة من الفنانين.