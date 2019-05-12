كندة علوش تدعو جمهورها لمتابعة هذا المسلسل
الأحد 12/مايو/2019 - 11:39 م
يارا أحمد
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غردت الفنانة السورية كندة علوش، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، شجعت من خلاله متابعيها لمشاهدة مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني.
وغردت قائلة: "رمضان كريم، حابة اعرف شو عم تشوفوا مسلسلات في رمضان ، سواء في مصر او خارج مصر"، ثم أكدت إعجابها بمسلسل زي الشمس: أنا شخصيا عم تابع مسلسل زي الشمس بس ، وبنصح الكل انه يتابعه ، لأنه عمل ممتاز".
مسلسل زي الشمس من بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وجمال سليمان وسوسن بدر و احمد داوود ونخبة من الفنانين.
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