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كندة علوش تدعو جمهورها لمتابعة هذا المسلسل

الأحد 12/مايو/2019 - 11:39 م
كندة علوش تدعو جمهورها لمتابعة هذا المسلسل
كندة علوش
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يارا أحمد
 
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غردت الفنانة السورية كندة علوش، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، شجعت من خلاله متابعيها لمشاهدة مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني.


وغردت قائلة: "رمضان كريم، حابة اعرف شو عم تشوفوا مسلسلات في رمضان ، سواء في مصر او خارج مصر"، ثم أكدت إعجابها بمسلسل زي الشمس: أنا شخصيا عم تابع مسلسل زي الشمس بس ، وبنصح الكل انه يتابعه ، لأنه عمل ممتاز".



مسلسل زي الشمس من بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وجمال سليمان وسوسن بدر و احمد داوود ونخبة من الفنانين.

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