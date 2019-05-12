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النائب العام يوجه بالقبض على متحرش

الأحد 12/مايو/2019 - 11:41 م
النائب العام يوجه بالقبض على متحرش
النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب
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الفجر السعودي
 
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أصدر النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، توجيها بالقبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على فتاة بالتحرش.

يأتي هذا الإجراء بعد التأكد من صحة المقطع المتداوَل، حيث أمر النائب العام باستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأظهر مقطع فيديو، شابًّا في إحدى مناطق السعودية خلال تحرشه بفتاة في إحدى الأسواق.

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