أهم أخبار اتحاد جدة اليوم الأحد 12-5-2019

استطاع نادي اتحاد جدة تفادي شبح الهبوط الذي كان يطارده طوال الموسم وذلك بعد فوزه الكبير أمس على الفتح بسداسية مقابل هدفين.

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سييرا باقي لموسم إضافي

أعلنت إدارة الاتحاد صباح اليوم برئاسة لؤي ناظر تجديد تعاقد سييرا المدير الفني للعميد تلقائيا لموسم إضافي بعد تحقيق الشرط الموضوع في تعاقده بانقاذ الفريق من شبح الهبوط والبقاء وسط أندية الصف الأول في الدوري السعودي.

وصرح ناظر خلال تصريحات صحفية : أصعب القرارات التي اتخذناها كمجلس إدارة للنادي هو عودة المدرب سييرا لتدريب الفريق مرة أخرى، لقد قام بعمل كبير ويستحق الشكر على ذلك.

الشمراني لاعبا للاتحاد حتى 2023

نجحت إدارة الاتحاد في إنهاء صفقة حمدان الشمراني الظهير الأيسر لنادي الفيصلي السعودي لأربع مواسم مقبلة.

وجاء قرار الإدارة بالتعاقد مع الشمراني بناء على طلب سييرا المدير الفني للفريق لحاجة العميد إلى خدمات اللاعب.

وانهت إدارة العميد صفقة الشمراني مقابل عشرة ملايين ريال سعودي نظير انتقاله من الفيصلي.

ووصل اللاعب إلى مدينة جدة صباح اليوم لإنهاء كافة الأمور المتبقية والتوقيع على العقود الرسمية.

ناظر يعلن رحيل المجلس بنهاية الموسم

أعلن لؤي ناظر رئيس إدارة نادي اتحاد جدة رحيل مجلس الإدارة الحالي بنهاية الموسم وإقامة انتخابات جديدة.

وفي تصريحات صحفية قال ناظر : نحن إدارة مكلفة وسنرحل بنهاية الموسم، وأتمنى التوفيق للنادي في الفترة المقبلة.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر لمجلس الإدارة وكل من عمل معه على المجهود الكبير الذي قدموه في الفترة الماضية من أجل عبور المرحلة الصعبة، كما قدم الشكر للجنة الإستثمار بالنادي.

ويرى أن الفريق يحتاج للتعاقد مع العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات والكفاءة العالية حتى يتمكن من العودة لمكانته الطبيعية وسط الكبار حيث قال : لا أتوقع أن ينافس الفريق باللاعبين الحاليين الموسم المقبل، الفريق يحتاج لتدعيمات كثيرة وهذا متروك للإدارة الجديدة فنحن راحلون، ولكن لن نبخل على النادي بأي شئ يمكن فعله.

ووصف ناظر جمهور للإتحاد بالعاشق لفريقه محتفيا بالرقم القياسي للجماهير قائلا : جماهير العميد أقل ما يقال عنها عاشقة، نصف مليون مشجع لم يحدث في المملكة من قبل وهذا رقم عظيم، لقد كانو بجوارنا في أصعب اللحظات وأشكرهم على ذلك.