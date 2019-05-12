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وكيل رياضة القليوبية يفتتح الدورة الرمضانية بمركز شباب قليوب (صور)

الأحد 12/مايو/2019 - 11:31 م
وكيل رياضة القليوبية يفتتح الدورة الرمضانية بمركز شباب قليوب (صور)
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محمد نبيل
 
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افتتح الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، مساء اليوم الأحد، الدورة الرمضانية لكرة القدم بمركز شباب قليوب،بحضور حسين عشماوي عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب، وعدد كبير من أعضاء المركز والفرق المشاركة واللجان التحكيمية في الدورة الرمضانية. 


وبدأ الحفل بعروض للموسيقى الشعبية والفلكلور في أجواء احتفالية وسهرة رمضانية كبرى.


وتأتى الدورات الرمضانية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، تأكيدا على الدور الهام الذي تلعبة كرة القدم في حياة الجماهير المصرية وتزامنا مع الاستعداد لاستضافة كأس الأمم الأفريقية،  والذي يعبر عن حماس الجماهير المصرية واهتمامها البالغ لكرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى في مصر.


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