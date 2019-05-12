أستاذ بقصر العيني يوجه نصائح هامة لمرضى الضغط (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الحياة الهادئة المستقرة تعالج مرض الضغط، وتعمل على ضبطه.





وأضاف "موافي"، خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن الرسول نصح مرضى الضغط قديمًا بالاعتكاف، ناصحًا مرضى الضغط بالاعتكاف بالمساجد ساعة ونصف مرتين في الأسبوع من المغرب إلى العشاء.



