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شؤون المسجد النبوي: رفع 93 طن نفايات يومياً خلال رمضان

الأحد 12/مايو/2019 - 11:24 م
شؤون المسجد النبوي: رفع 93 طن نفايات يومياً خلال رمضان
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الفجر السعودي
 
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تكثف إدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية، أعمالها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440، سعياً لتهيئة المسجد النبوي لخدمة المصلين والزوار خلال شهر رمضان المبارك على مدار 24 ساعة.


وتعمل إدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي على نظافة المسجد النبوي وسجاد الصلاة والمرافق المحيطة به (دورات المياه) حيث يتم غسلها ثلاث مرات يومياً باستخدام مكائن غسيل جديدة مزودة بمواد النظافة اللازمة التي يبلغ عددها 30 مكينة، كما وفرت الإدارة 21 مكينة لغسيل الأرضيات داخل الحرم النبوي و52 مكينة لغسيل الساحات وذلك لتوفير أرقى الخدمات في المسجد النبوي.


وأوضح مدير إدارة التطهير والسجاد خالد بن معلث الرحيلي أن مجموع ما يتم رفعه من النفايات نحو 93 طن يومياً، حيث وفرت الإدارة 66 عربة لجمع نفايات سفر الإفطار داخل الحرم، و83 حاوية للنفايات داخل الحرم، كما وفرت الإدارة 38 عربة و120 حاوية لجمع نفايات سفر الإفطار بساحات المسجد النبوي، مبيناً أنه يوجد 6 سيارات لحفظ النعمة.


وأكد الرحيلي أن الادارة تعمل على تهيئة 14600 سجادة في المسجد النبوي وساحاته الخارجية، حيث يبلغ عدد العاملين 1290 عاملا لتوفير جميع الخدمات لراحة المصلين والزوار، كما تتولى الإدارة العمل على متابعة نظافة أقسام النساء ببرامج مماثلة لأقسام الرجال، حيث بلغ عدد العاملات 200 عاملة نظافة في قسم النساء.


وتبذل الإدارة جهودها بالعمل على كنس الروضة الشريفة وتطييبها بمعطرات الورد بمعدل 6 مرات يومياً لتجهيزها للزوار، ويتم العمل على نظافة قواعد الأعمدة وجميع الأجزاء المعمارية الداخلية والخارجية وتلميع النحاسيات.


وتأتي هذه الخدمات ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تقديم كافة الخدمات لضيوف مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ليؤدوا عباداتهم بكل راحة واطمئنان.

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