روما ينعش آماله في حصد بطاقة دوري الأبطال بالفوز على يوفنتوس

أنعش فريق روما آماله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل بعدما تغلب على ضيفه يوفنتوس 2-0 اليوم الأحد، في الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





ورفع روما رصيده إلى 62 نقطة لينتزع المركز الخامس من ميلان، بفارق نقطة واحدة خلف إنتر ميلان صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، وذلك انتظاراً لنتائج باقي مباريات الجولة التي تشهد لقاء إنتر ميلان مع كييفو غداً الإثنين.





أما يوفنتوس، الذي كان قد حسم بالفعل لقب الدوري الإيطالي، فقد تجمد رصيده عند 89 نقطة في الصدارة.

وظل التعادل السلبي قائماً بين الفريقين طوال 78 دقيقة، ثم افتتح أليساندرو فلورينزي التسجيل لروما في الدقيقة 79.





وكاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يخطف التعادل ليوفنتوس في الوقت القاتل لكن الحارس أنتونيو ميرانتي تألق في إبعاد الكرة.





وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، أثبت روما جدارته بالفوز وأضاف الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة، إذ انطلق البديل سينغيز أوندير ومرر عرضية رائعة إلى إدين دجيكو الذي صوب الكرة داخل الشباك لتنتهي المباراة بفوز روما 2-0.



