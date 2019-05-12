"النقد الدولي": نستهدف خفض الدين الباكستاني من خلال إجراءات ضريبية

أكد صندوق النقد الدولي يوم الأحد أنه توصل إلى اتفاقية على مستوى الفنيين مع باكستان، يهدف إلى خفض دين باكستان من خلال إجراءات ضريبية لتحسين حصيلة الإيرادات، إضافة إلى إصلاح قطاع الطاقة المتهالك، مع ”سعر صرف تحدده قوى السوق“، لمساعدة قطاع التمويل على القيام بوظيفته.





وقال الصندوق في بيان إن البرنامج يشمل حزمة إنقاذ بقيمة ستة مليارات دولار، مدعومة بسلسلة من الإصلاحات، تهدف إلى تقليص العجز المتضخم وتحسين النمو.







