"النقد الدولي": نستهدف خفض الدين الباكستاني من خلال إجراءات ضريبية
الأحد 12/مايو/2019 - 10:42 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
أكد صندوق النقد الدولي يوم الأحد أنه توصل إلى اتفاقية على مستوى الفنيين مع باكستان، يهدف إلى خفض دين باكستان من خلال إجراءات ضريبية لتحسين حصيلة الإيرادات، إضافة إلى إصلاح قطاع الطاقة المتهالك، مع ”سعر صرف تحدده قوى السوق“، لمساعدة قطاع التمويل على القيام بوظيفته.
وقال الصندوق في بيان إن البرنامج يشمل حزمة إنقاذ بقيمة ستة مليارات دولار، مدعومة بسلسلة من الإصلاحات، تهدف إلى تقليص العجز المتضخم وتحسين النمو.
Advertisements
المزيد عن: النقد الدولى الضرائب الباكستانية الاقتصاد الدولى الاقتصاد الباكستانى الاصلاح الاقتصادى اخبار الاقتصاد
- رحلة مصر في 6 أشهر من "تعويم الجنيه": الحكومة تقصم "ضهر الغلابة".. وغموض حول "الخصخصة"
- لبنان تنوى تنفيذ إصلاحات مؤجلة لكن مشاكل الدين العام تتصاعد
- 1.5 تريليون جنيه حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة
- وزير المالية الأردني الأسبق: الحكومة تسعى لتخفيض النفقات
- الصين تطالب بمزيد من المحادثات مع باكستان قبل منحها مساعدات
- باكستان تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد حول حزمة إنقاذ
- وزير المالية: ارتفاع الايرادات العامة إلى598.7 مليار جنيه.. ونمو الانفاق العام بنسبة 13.9%
- "النقد الدولي" يقدم حزمة انقاذ بـ 6 مليار دولار لباكستان