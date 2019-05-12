"الحكيم" يُلقي كلمة العراق في اجتماع اللجنة المشتركة بالكويت

ألقى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم كلمة العراق في أعمال الدورة السابعة لاجتماع اللجنة المُشترَكة العراقيـَّة-الكويتيـَّة المُشترَكة في دولة الكويت، وسلط فيها الضوء على عمق العلاقات الأخويَّة بين بغداد والكويت التي تزداد قوة مع مُرُور الوقت، داعياً إلى ترسيخ أواصر التكاتف، والعمل المُشترَك كدعامة أساسيّة لتحقيقال رفاه، والاستقرار في البلدين، والمنطقة بصورة عامة.





واختتمت اللجنة العراقيـَّة-الكويتيـَّة المُشترَكة أعمالها بتوقيع محضر مشترك يتضمَّن عدداً من الموضوعات، والقضايا التي تهمُّ البلدين، وجرى ذلك وسط أجواء سادها التفاهُم، والرغبة في الارتقاء بالعلاقات إلى ما يُلبِّي طموح الشعبين الشقيقين.





و ترأس وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم عن الجانب العراقيّ، ووزير الخارجيَّة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن الجانب الكويتيِّ لمُناقشة بُنود وقـَّعها الجانبان، وركّزت على المصالح المُتبادَلة، والاستثمار، والتعاون الاقتصاديّ.





وتوَّجت اللجنة أعمالها بالتوقيع على عدد من مُذكّرات التفاهُم في مجالات مُتنوِّعة، ومنها: النقل الجوّيّ، والازدواج الضريبيّ، والرياضة، والتقييس والسيطرة النوعيّة.





بما يعكس حرص البلدين على الدفع بالعلاقات المُشترَكة إلى آفاق أرحب، ويرقى إلى العلاقات الأخويّة، والمُتميِّزة التي تجمع الشعبين الشقيقين