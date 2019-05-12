فكري الهواري: ما حققه محمد صلاح إنجاز ونادي الشيخ زايد يتبنى المواهب

وجه فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، التهنئة للدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بعد الحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، مناصفةً مع السنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانج.





وأكد الهواري أن حصول الفرعون المصري على اللقب للمرة الثانية على التوالي، إنجازًا كبيرًا ورسالة لمنتقديه الذين خرجوا بأحاديث تقلل من الثقة فيه في بداية الموسم.





وأشار رئيس نادي الشيخ زايد، إلى أن محمد صلاح كان على موعد لتحطيم رقم قياسي في السجل التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وزيادة رصيده في الأهداف، لولا الإصابة التي لحقت به في الكتف قبل مونديال روسيا الأخير.





وعن الدور المجتمعي لنادي الشيخ زايد، أكد الهواري أنه دائما ما يعطي أولوياته للناشئين، لذلك حرص على التعاقد مع إحدى الأكاديميات العالمية، لتأهيل اللاعبين الناشئين وتنمية مهاراتهم في السن الصغير، تنفيذًا للمشروع القومي الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تأهيل 1000 محترف للوصول إلى العالمية.





واختتم فكري الهواري تصريحاته، بالتأكيد على أن مصر تضم عدد كبير من المواهب الذين من الممكن أن يوصلوا إلى العالمية كما فعل محمد صلاح، ولكن يحتاج الأمر إلى رعاية وتبني المواهب وهو ما سيعمل عليه نادي الشيخ زايد خلال الفترة المقبلة.



