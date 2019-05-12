ترامب: لن نكون رهينة للابتزاز النووي الإيراني
الأحد 12/مايو/2019 - 10:24 م
وكالات
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن "الرئيس دونالد ترمب وعد بأن الولايات المتحدة لن تكون أبداً رهينة للابتزاز النووي الإيراني".
ونقلت "إندبيندنت عربية" عن مصدر في الخارجية الأمريكية، أن "إعلان طهران عزمها توسيع برنامجها النووي محاولة فاضحة لإبقاء العالم رهينة لديها"، وأكد "تهديدها بتجديد النشاط النووي الذي يمكن أن يقصّر الوقت لتطوير سلاح نووي يؤكد التحدي المستمر الذي يفرضه نظامها على السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام الإيراني على تهديده بتوسيع برنامجه النووي".
وكانت طهران قد أعلنت قرارها عدم الحد من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب والماء الثقيل اعتباراً من 8 مايو، مؤكدة أن القرار لا يناقض الاتفاق النووي بإنتاج وتخزين ما يصل إلى 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بأقل من 3.67% وهو ما يعتبر أقل الحد الأدنى البالغ 90% للاستخدام العسكري، و13 طناً من المياه الثقيلة، وهي مادة تُستخدم لتبريد المفاعلات النووية.
ونقلت "إندبيندنت عربية" عن مصدر في الخارجية الأمريكية، أن "إعلان طهران عزمها توسيع برنامجها النووي محاولة فاضحة لإبقاء العالم رهينة لديها"، وأكد "تهديدها بتجديد النشاط النووي الذي يمكن أن يقصّر الوقت لتطوير سلاح نووي يؤكد التحدي المستمر الذي يفرضه نظامها على السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام الإيراني على تهديده بتوسيع برنامجه النووي".
وكانت طهران قد أعلنت قرارها عدم الحد من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب والماء الثقيل اعتباراً من 8 مايو، مؤكدة أن القرار لا يناقض الاتفاق النووي بإنتاج وتخزين ما يصل إلى 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بأقل من 3.67% وهو ما يعتبر أقل الحد الأدنى البالغ 90% للاستخدام العسكري، و13 طناً من المياه الثقيلة، وهي مادة تُستخدم لتبريد المفاعلات النووية.
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