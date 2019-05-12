اتحاد جدة يعلن التعاقد مع الشمراني

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده مع حمدان الشمراني لاعب الفيصلي السابق لمدة أربعة مواسم تنتهي في 2023.





ووصل الشمراني لمدينة جدة صباح اليوم من أجل إنهاء كافة الأمور مع إدارة العميد بعد موافقة الفيصلي ناديه السابق على الاستغناء عن خدماته.





ووافقت إدارة الفيصلي على بيع الشمراني للاتحاد مقابل عشرة ملايين ريال سعودي.





وجاء اهتمام الاتحاد بالشمراني بعد الأداء المميز الذي قدمه هذا الموسم مع الفيصلي والمنتخب السعودي في بطولة آسيا الأخيرة.





وضمن الاتحاد بقائه رسميا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد فوزه أمس على الفتح بسداسية مقابل هدفين.



