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15 يونيو.. بداية فترة إعداد الرجاء المطروحي

الأحد 12/مايو/2019 - 10:25 م
15 يونيو.. بداية فترة إعداد الرجاء المطروحي
مظاليم
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أحمد تيتو
 
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قرر الجهاز الفني لنادي الرجاء المطروحي بقيادة هاني العقبي بدء فترة الإعداد للموسم الجديد 15 يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انتهي منذ قليل، بين مجلس إدارة نادي الرجاء بقيادة سعد صندوق والجهاز الفني الجديد وتم الإعتماد رسميا علي تشكيل الجهاز الفني والذي يضم فايز أبوصندوق مشرف عام وهانى العقبى مدير فنى، المعتصم سالم مدرب عام، رضا أبو اليزيد مدرب، وائل خليفة مدربا لحراس المرمي والدكتور عصام الفار طبيب، الدكتور محمد محروس طبيب ، سليمان سنجاري مدير إدارى.

وقرر هاني العقبي عقد جلسة أخري مع اللاعبين الحاليين وإداري الفريق سليمان سنجاري للإطلاع علي كافة المعلومات التي تخص اللاعبين وتحديد الراحلين وبناء عليه سيتم تحديد الصفقات والاحتياجات الجديدة للفريق إستعدادا للموسم الجديد.

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