نكشف حقيقة نهاية مسلسل "زي الشمس"

نفى مصدر بفريق عمل مسلسل "زي الشمس" ما أثير مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نهاية مسلسل زي الشمس وكونها مطابقة لنهاية المسلسل الإيطالي الأخوات والمستوحى منه المسلسل المصري.









وقال المصدر أن نهاية زي الشمس لم تكتب حتى الآن، مؤكدا أن أحداث المسلسل تختلف بشكل كبير عن النسخة الإيطالية، وأن التشابه الوحيد في الفكرة العامة للعمل، الا ان صناع المسلسل التزموا أدبيا بالإشارة إلى أن زي الشمس مستوحى من المسلسل الإيطالي على التيتر.









ومن جهة أخرى يعكف المخرج سامح عبد العزيز على مونتاج جميع الحلقات التي تم الانتهاء من تصويرها حيث أجرى تغييرات واسعة على الأحداث، كما يتابع تصوير الحلقات المتبقية من المسلسل والذي سيستمر تصويره حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان.