محافظ الدقهلية للمهندسين: لن نبني مصر بدونكم والمحليات لن تستخرج رخص البناء
الأحد 12/مايو/2019 - 10:28 م
محمد كشك
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شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية احتفال نقابة المهندسين بافطار رمضان في اطار الاحتفالات بالعاشر من رمضان وكان في استقباله المهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين ومجلس إدارة النقابة وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
وفي كلمته قال شاروبيم لن نبني مصر بدونكم واكد ان هناك تعاونا تاما بين المحافظة ونقابة المهندسين في استخراج رخص البناء وكلنا ثقة في مهندسي النقابة على أداء هذا العمل في وقت قياسي وبكل حيادية على أن يتم استخراج الرخصة خلال 72 ساعة.
وأضاف محافظ الدقهلية أن استخراج رخص البناء سيتم عن طريق المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين وسيقتصر دور الحي أو مجلس المدينة على اعتماد الرخصة وليس القيام بالفحص أو المعاينة وذلك وفق قرار مجلس الوزراء.
وأكد شاروبيم أن القادم أفضل وأن الحكومة تبذل جهودا هائلة لتوفير كافة الخدمات وتلبية جميع مطالب المواطنين وتيسير إجراءات توصيل الخدمة في كافة قطاعات الدولة،ووجه الشكر للنقابة على جهودها الملموسة وعلى دعوتها الكريمة.
ومن جانبه رحب المهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين بالتعاون بين النقابة والمحافظة ووجه الشكر والتقدير للمحافظ على تلبيته الدعوة والحضور.
واهدى نقيب المهندسين درع النقابة لمحافظ الدقهلية على جهوده في المحافظة،كما قدم درع النقابة لأسرة الشهيد مجند مهندس محمد الراعي عضو الجمعية العمومية للنقابة،ودرع النقابة لكل من الدكتور صلاح عبيه الحاصل على جائزة الدولة التقديرية هذا العام ورئيس جامعة زويل السابق والمهندس سيد الاتربي النقيب الأسبق للمهندسين.
وفي كلمته قال شاروبيم لن نبني مصر بدونكم واكد ان هناك تعاونا تاما بين المحافظة ونقابة المهندسين في استخراج رخص البناء وكلنا ثقة في مهندسي النقابة على أداء هذا العمل في وقت قياسي وبكل حيادية على أن يتم استخراج الرخصة خلال 72 ساعة.
وأضاف محافظ الدقهلية أن استخراج رخص البناء سيتم عن طريق المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين وسيقتصر دور الحي أو مجلس المدينة على اعتماد الرخصة وليس القيام بالفحص أو المعاينة وذلك وفق قرار مجلس الوزراء.
وأكد شاروبيم أن القادم أفضل وأن الحكومة تبذل جهودا هائلة لتوفير كافة الخدمات وتلبية جميع مطالب المواطنين وتيسير إجراءات توصيل الخدمة في كافة قطاعات الدولة،ووجه الشكر للنقابة على جهودها الملموسة وعلى دعوتها الكريمة.
ومن جانبه رحب المهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين بالتعاون بين النقابة والمحافظة ووجه الشكر والتقدير للمحافظ على تلبيته الدعوة والحضور.
واهدى نقيب المهندسين درع النقابة لمحافظ الدقهلية على جهوده في المحافظة،كما قدم درع النقابة لأسرة الشهيد مجند مهندس محمد الراعي عضو الجمعية العمومية للنقابة،ودرع النقابة لكل من الدكتور صلاح عبيه الحاصل على جائزة الدولة التقديرية هذا العام ورئيس جامعة زويل السابق والمهندس سيد الاتربي النقيب الأسبق للمهندسين.
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