مالك مانشستر سيتي يعلق على الفوز بالدوري الإنجليزي

علق الشيخ منصور بن زايد مالك نادي مانشستر سيتي على فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الجاري 2018 – 2019 .

وكتب بن زايد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " نبارك فوز فريق مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي والسادس في تاريخه.

وأضاف: "نشيد بروح الانتصار التي تحلى بها الفريق والقائمون عليه وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين وجماهير وعشاق مانشستر سيتي في كل مكان، متمنين للفريق المزيد من الانتصارات.





وكان مانشستر سيتي قد حسم لقب البريميرليج برصيد 98 نقطة بفارق نقطة وحيده عن وصيفه فريق نادي ليفربول الذي حصد 97 نقطة وضعته في المركز الثاني.