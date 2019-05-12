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تطبيق "حرمين" للتعرف على الحشود في الحرم المكي

الأحد 12/مايو/2019 - 10:16 م
تطبيق حرمين للتعرف على الحشود في الحرم المكي
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الفجر السعودي
 
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وفرت رئاسة شئون الحرمين، تطبيق جديد إلى زوار بيت الله الحرام والمعتمرين "تطبيق حرمين"؛ للتعرف من خلاله على حالة الحشود في الحرم المكي الشريف.

وأوضحت رئاسة الحرمين على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طريقة تحميل "تطبيق الحرمين" على نظامي التشغيل IOS و android.

وأوضحت أنه يمكن تحميل التطبيق على نظام IOS .

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المزيد عن: كشف حشود حرمين تطبيق الحرمين الشرفين
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