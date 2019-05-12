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كلوب: لا يمكن منافسة مانشستر سيتي.. ولكن

الأحد 12/مايو/2019 - 10:12 م
كلوب: لا يمكن منافسة مانشستر سيتي.. ولكن
كلوب
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منى العوضي
 
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تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول، عن خسارة لقب الدوري الانجليزي وتفوق نادي مانشستر سيتي من الناحية المالية وتواجد لاعبين مميزين في صفوفه.

 

وقال كلوب في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي: "لست قلقًا، كان هذا هو الموسم الذي لعبناه، وفي العام المقبل سنلعب موسمًا آخر، هذا واضح بالفعل لطالما كانت السيتي متواجداً، مع الجودة التي يتمتعون بها والقوة المالية فليس من السهل تجاوزهم".

 

وأضاف كلوب: "هناك الكثير في المستقبل، وسنوات عديدة وكل شيء بها عنك، وماذا سوف تفعل بهذه الفرص، سيخبرنا الناس الآن أنه قد مر 30 عامًا منذ أن فاز ليفربول بالدوري لكنهم يواجهون مشكلات أكبر، بصراحة، جميع الأشخاص الذين سيقولون ذلك".

 

وأكمل: "دوري الأبطال مختلف قليل، ولا أعتقد أنه كان يمكن توقع الذهاب لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية.. أنا لا أقول إن هذا سيحدث الموسم المقبل، سوف نأتي مجدداً".

 

وتابع: "الشيء الذي كان يمكن أن يعكر مزاجي قليلاً هو خسارة اليوم وسيبقى موسماً رائعاً ولم يعلم اللاعبون بنتيجة مباراة مانشستر سيتي خلال سير المباراة".

 

وأردف: "كانت الجماهير فقط تعلم نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون، ولكنهم احتفلوا بهدف ساديو ماني الثاني، هذا هو نحن، نقرر إلى أي مدى نستمتع ولا أحد غيرنا، لقد استمتعت كثيرا هذا الموسم وهذا الفريق لم ينتهي بعد، وسنذهب مجدداً بنسبة 100%".

 

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المزيد عن: يورجن كلوب محمد صلاح مانشستر سيتي ليفربول الدوري الانجليزي اخبار الرياضة
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