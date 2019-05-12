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"هيومن رايتس" تدين سحب قطر جنسية عشيرة الغفران

الأحد 12/مايو/2019 - 09:57 م
هيومن رايتس تدين سحب قطر جنسية عشيرة الغفران
هيومن رايتس ووتش
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وكالات
 
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نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، بقرار قطر بسحب الجنسية تعسفا من أسر من عشيرة الغفران.

وأكدت المنظمة أن هذا القرار ترك بعض أفراد العشيرة من دون جنسية بعد 20 سنة وحرمهم من حقوق أساسية.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "لا يزال العديد من أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومين من الانتصاف اليوم. ينبغي للحكومة القطرية إنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فورا، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مسارا واضحا نحو استعادة جنسيتهم القطرية".

يشار إلى أفراد عشيرة الغفران يعتبروا عديمو الجنسية محرومين من حقوقهم في العمل والصحة، التعليم، الزواج، التملك، وحرية التنقل، بدون وثائق هوية سارية، ويواجهون قيودا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي.

كما أن المقيمون منهم في قطر محرومون أيضا من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.

وعشيرة الغفران هي فرع من قبيلة آل مُرَّة شبه البدوية، المنتشرة في منطقة الخليج وتُعتبر من أكبر القبائل في قطر.

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المزيد عن: هيومن رايتس ووتش قطر عشيرة الغفران سحب جنسية
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